Venezuela registra 875 detenidos por motivos políticos, según Foro Penal

La ONG Foro Penal Venezolano presentó este miércoles su más reciente balance sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, registrando un total de 875 detenidos hasta el 27 de octubre de 2025. De este total, 83 personas tienen nacionalidad extranjera.

De este total, 763 son hombres, 112 son mujeres y cuatro son adolescentes. La ONG destacó que 702 de ellos son civiles y 173 militares.

Asimismo, Foro Penal destacó que 61 personas permanecen con paradero desconocido, lo que agrava la situación de incertidumbre que enfrentan sus familiares y abogados. Además, se reportan 83 rehenes con nacionalidad extranjera, un dato que refleja la creciente preocupación por la seguridad y los derechos humanos de ciudadanos no venezolanos detenidos en el país.

El Foro Penal ha sido una de las principales organizaciones en denunciar la situación de los presos políticos en Venezuela y en documentar las violaciones a los derechos humanos. Según sus cifras, el gobierno de Nicolás Maduro continúa con prácticas que afectan a miles de personas, quienes son detenidas por razones políticas y en algunos casos, sin acceso a un juicio justo.

Este nuevo balance se suma a las denuncias constantes de organizaciones internacionales sobre la situación en Venezuela, donde la represión política sigue siendo una preocupación central en el ámbito de los derechos humanos. La comunidad internacional, incluidos organismos como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, continúa observando de cerca el desarrollo de estos casos.