Venezuela reafirma compromiso ante Opep de mantener "equitativo" el mercado del crudo

Venezuela reafirmó este miércoles su compromiso en mantener un mercado del crudo "equitativo", durante la participación por videoconferencia de la vicepresidenta de este país caribeño, Delcy Rodríguez, en la 62 reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Opep y Opep+.

Venezuela reafirma su compromiso ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo de mantener, a pesar de las tensiones comerciales, los desafíos geopolíticos y las sanciones, un mercado del crudo equitativo y justo, que beneficie a los pueblos del mundo y se adapte a la transición energética", señaló la Vicepresidencia a través de sus redes sociales.

Al respecto, el organismo detalló que durante el encuentro se evaluaron los datos de producción de crudo correspondientes a julio y agosto de 2025.

Las autoridades revisaron las acciones más recientes en el mercado petrolero global de los países miembros que participan en la declaración de cooperación", indicó.

El Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento (Jmmc) de la Opep+ recomendó no cambiar los parámetros actuales del acuerdo sobre la producción petrolera.

La OPEP y sus aliados independientes, Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur, establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.

Para este año, el tope total de producción es de unos 39,725 mb/d.

La próxima reunión del Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento se celebrará el próximo 30 de noviembre.