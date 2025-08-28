Venezuela no tiene armas atómicas ni amenaza a nadie, asegura Maduro

El presidente Nicolás Maduro afirmó este jueves que ninguna fuerza extranjera podrá "entrar" en el país, en referencia a las maniobras militares que EE. UU. realiza en el Caribe.

Hoy puedo decir que luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, estamos más fuertes, más preparados para defender la paz (…) Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerras psicológicas, ni asedios…No han podido, no hay forma de que entren a Venezuela", expresó Maduro durante un acto militar.

El mandatario agregó que su Gobierno no busca formar un poder militar para "robar" los recursos naturales a otros países.

Nosotros no estamos construyendo un poder militar para robarle los recursos naturales a ningún país del continente ni del mundo. Venezuela no tiene armas atómicas, submarinos nucleares. Venezuela no amenaza a nadie, ni tiene bases militares", comentó.

El mandatario destacó el apoyo nacional e internacional que ha recibido su país ante el despliegue de tropas estadounidenses en aguas del Caribe próximas a Venezuela.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente de EE. UU., Donald Trump está dispuesto a usar "todos los elementos de poder" para impedir que "las drogas inunden" su país, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en el Caribe.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.

En febrero, EE. UU. designó a una serie de carteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles de Venezuela entró en la lista a finales de julio.

De igual manera, la administración de Maduro alertó el martes sobre el envío de otros buques de guerra de EE. UU. al Caribe, "entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana".

Ante las maniobras, Caracas solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres.