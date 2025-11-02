El diario plural del Zulia


Venezuela mantiene su derecho al voto en la Conferencia General de la Unesco

El país había perdido temporalmente ese derecho debido al impago de sus cuotas de membresía. Según el gobierno venezolano, esta situación fue consecuencia de las sanciones internacionales aplicadas contra la nación
Redacción Versión Final
@VersionFinal Referencial

Venezuela recuperó su derecho al voto en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) durante la 42ª Conferencia General del organismo, celebrada en París.

El país había perdido temporalmente ese derecho debido al impago de sus cuotas de membresía. Según el gobierno venezolano, esta situación fue consecuencia de las sanciones internacionales aplicadas contra la nación, reseñó El Universal.

Con la restitución de su derecho al voto, Venezuela puede participar plenamente en los procesos deliberativos de la Unesco y postularse para integrar sus comités y órganos subsidiarios.

Posteriormente, Venezuela fue elegida para formar parte de cuatro instancias del organismo:

- Comité Intergubernamental de Bioética

- Comité Intergubernamental de Gestión de las Transformaciones Sociales (Most).

- Comité Jurídico

- Consejo para el Desarrollo de la Comunicación (Ipdc)

El representante permanente de Venezuela ante la Unesco, Rodulfo Pérez, informó sobre estas designaciones, señalando que permitirán al país contribuir en los debates y programas de la organización.

Durante la misma conferencia, la Unesco otorgó a Caracas la designación de “Ciudad Creativa de la Música”.

