Venezuela ha registrado 54 detenciones políticas en los últimos 30 días

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), alertó este sábado que 54 personas fueron detenidas en el país en octubre, de las cuales, solo diez fueron excarceladas.

A través de su cuenta en X, Moreno detalló que de las 44 personas que permanecen detenidas, 22 son activistas de la tolda de María Corina Machado, ocho de otros partidos políticos y catorce son miembros de la sociedad civil, para quienes exigió su liberación inmediata.

“En promedio, se generó una detención cada 15 horas, una alarmante cifra que ha dejado como resultado decenas de familias vulneradas física y emocionalmente, por el simple hecho de pensar distinto”, indicó el coordinador nacional del Comité.

Así mismo, Moreno subrayó que esta estadística corresponde “solo a los casos que se han podido confirmar”, sin mencionar “posibles secuestros o desapariciones forzadas que no se hayan denunciado por temor o desconocimiento.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes y que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que son ciudadanos capturados por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores

Vale destacar que este viernes, organizaciones de derechos humanos reportaron la aprehensión de cuatro estudiantes de la escuela de artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) lo que amplía la lista de personas privadas de libertad en el país.