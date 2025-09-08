Venezuela e Irán afianzan cooperación ante despliegue militar de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, sostuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, para abordar el fortalecimiento de las alianzas bilaterales y analizar la situación en el Caribe, marcada por la presencia de buques y un submarino de Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

Durante el diálogo, Gil presentó un informe detallado sobre el incremento de las tensiones en la región, destacando el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en las costas venezolanas, una medida que calificó como una maniobra de presión y posible intento de invasión, informa Últimas Noticias.

El canciller venezolano agradeció la postura de Irán en defensa de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como el respaldo a la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela.

Gil reiteró que el pueblo y el gobierno venezolano "defenderán su independencia y derecho a la autodeterminación", y expresó su confianza en que los países miembros del Brics y otras naciones latinoamericanas condenen las acciones de Washington.

Por su parte, Araghchi rechazó de manera categórica "las acciones unilaterales y coercitivas de Estados Unidos", advirtiendo que "la amenaza de recurrir a la fuerza contra países en desarrollo independientes constituye una clara violación de la Carta de la ONU y un peligro para la paz y la seguridad internacionales". Además, llamó a la comunidad internacional a impedir la propagación de la "anarquía y la inseguridad" en la región.

El diplomático iraní reiteró la solidaridad de la República Islámica de Irán con Venezuela frente al "acoso" de Estados Unidos, y reafirmó la disposición de Teherán para fortalecer la cooperación estratégica entre ambas naciones.