Venezuela denuncia que EE. UU. realiza vuelos de operaciones de inteligencia contra el país

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el domingo que EE. UU. realiza vuelos de operaciones de inteligencia contra el país, los cuales violan las normas por no notificar el plan de vuelo y atravesar sin autorización la región de información de Caracas.

En nuestro espacio marítimo al norte de nuestro territorio insular siempre se han dado operaciones de inteligencia de los aviones del Ejército de EE. UU., siempre se han dado operaciones en el Caribe, ahí atraviesan nuestra región de información de vuelo, la mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo esto causar accidentes aéreos ahí al norte en Caribe nuestro", expresó Padrino durante la presentación de un balance de las operaciones militares.

Al respecto, detalló que los mencionados vuelos aumentaron en los últimos dos meses.

Eso siempre ha ocurrido solo que ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y exploración contra la República Bolivariana de Venezuela, y en septiembre todos los días", comentó.

El ministro detalló que entre los aviones que realizan estos vuelos se encuentran el RC-135 que hace reconocimiento de inteligencia estratégica y diseñado para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas.

Su alcance llega territorio venezolano interno, mediante sistema de inteligencia electrónica y de señales, radares, cámaras, sensores avanzados y alcanza una velocidad máxima de 951 kilómetros, aproximadamente por hora", explicó.

Asimismo, están el Boeing KC-135 Stratotanker y el E-3 Sentry, encargados de suministrar combustible durante el vuelo y del sistema de alerta y control aerotransportado, respectivamente.

Ante ello, Padrino manifestó que Venezuela realiza sus procesos de inteligencia interna y se encuentra preparada para cada uno de estos vuelos militares de EE. UU.

De igual manera, aseguró que su país está en cuenta de cada acción que realiza EE. UU., así como del despliegue que tiene la nación norteamericana en el Mar Caribe "con toda la intención de sembrar una guerra".