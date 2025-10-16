Venezuela denuncia muerte de dos trinitarios en ataque de EE. UU. contra una lancha

La muerte de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago en un reciente ataque de EE. UU. contra una presunta narcolancha confirma la advertencia de Venezuela sobre los planes de Washington para alterar la paz en el Caribe, destacó el jueves la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Las bombas también asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos de su país. Venezuela lo advirtió: el gobierno de EE. UU. pretende alterar la paz del Caribe y América Latina", señaló Rodríguez, en alusión al apoyo ofrecido por la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, al despliegue militar norteamericano.

Rodríguez publicó el mensaje en la plataforma Telegram, junto a un reporte de prensa sobre la condena de familiares de los dos trinitarios fallecidos al ataque ordenado por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

La funcionara recordó que Persad-Bissessar declaró que "El Ejército de EE. UU. debería matarlos a todos", y lamentó que se cumpliera la profecía de la premier trinitaria "cuando aplaudió el plan guerrerista" contra Venezuela.

EE. UU. lleva adelante una campaña militar en el Caribe argumentando que lucha contra el tráfico de drogas hacia Norteamérica desde el país sudamericano, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cerca de Venezuela.

El movimiento se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, después que la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización narco llamada cartel de los Soles.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EE. UU. en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EE. UU. de ingresar a su territorio.