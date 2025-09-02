Venezuela denuncia "grave amenaza" de EE. UU. ante Conferencia de Desarme

El Gobierno venezolano denunció el martes ante la sesión plenaria de la Conferencia de Desarme, celebrada en Ginebra, la grave amenaza de EE. UU. por el despliegue de buques militares en el Caribe.

Este despliegue representa una grave amenaza para la estabilidad regional y una violación flagrante del artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", expresó el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alexander Yánez, a través de una nota difundida por la Cancillería.

Caracas exigió el retiro inmediato de todas las fuerzas militares estadounidenses de la región y reclamó garantías verificables de que EE. UU. no empleará armas nucleares ni amenazará con su uso.

Asimismo, Yánez señaló que el verdadero propósito de este despliegue militar es propiciar un cambio de régimen en Venezuela para apropiarse de su principal reserva de petróleo.

El verdadero foco del problema se encuentra en el Pacífico, donde ocurre el 87 por ciento del narcotráfico, pero allí no hay tal despliegue militar ni exposición mediática", comentó.

El diplomático reafirmó la vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2014.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización llamada Cartel de los Soles.

En febrero, EE. UU. designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EE. UU. en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.

El mandatario anunció el lunes que más de ocho millones de personas se registraron en la milicia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), integrada por voluntarios, ante el aumento de las amenazas estadounidenses.

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU. (canciller), Marco Rubio, anunció el martes que militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una nave con drogas que partió de Venezuela.