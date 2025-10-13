Venezuela cierra su embajada en Noruega ante tensiones por Nobel de la Paz a MCM [+Comunicado]

En un movimiento diplomático cargado de simbolismo, el Gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de su embajada en el Reino de Noruega, sede del Comité Nobel que otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado el pasado viernes 10 de octubre.

La decisión, enmarcada en una reestructuración integral del Servicio Exterior, también incluye el cierre de la representación en Australia y la apertura de nuevas embajadas en Zimbabwe y Burkina Faso, como parte de un giro hacia el fortalecimiento de alianzas con el "Sur Global" y África, informa la Cancillería venezolana a través de un comunicado, publicado por el ministro de Exteriores, Yván Gil, en su Telegram.

El comunicado oficial de la instancia diplomática de Caracas describe esta medida como la "primera fase de una reestructuración integral" alineada con los lineamientos del "Plan de la Patria de las 7 Transformaciones" y los principios de la "Geopolítica de Paz e Integración".

Según el texto, el objetivo central es "optimizar los recursos del Estado y redefinir la presencia diplomática para fortalecer la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo", con énfasis en los "principios irrenunciables de autodeterminación y respeto al Derecho Internacional".

Nobel y polarización

El cierre de la embajada en Oslo, donde se entrega anualmente el Premio Nobel de la Paz desde 1901, adquiere un peso particular en el contexto actual de polarización política en Venezuela. Apenas tres días después de que el Comité Nobel, designado por el Parlamento noruego, anunciara a Machado como ganadora por su "lucha incansable por la democracia y los derechos humanos en Venezuela", el Gobierno de Nicolás Maduro optó por esta drástica medida.

Fuentes diplomáticas y analistas interpretan el anuncio como una respuesta implícita al galardón.

La sede en Oslo, que ha servido históricamente como plataforma para diálogos bilaterales y atención consular a la diáspora venezolana, será atendida de ahora en adelante por misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días, según el comunicado.

Este cambio podría complicar la asistencia a miles de venezolanos en Escandinavia, en un momento en que Noruega ha mediado en procesos de negociación entre el Gobierno y la oposición venezolana.

El anuncio llega en un año marcado por tensiones diplomáticas para Venezuela, incluyendo denuncias de invasiones a sedes como la embajada en Oslo en enero pasado y críticas a mediaciones noruegas.

Arturo McFields, periodista y diplomático nicaragüense exiliado, además de exembajador ante la OEA, califica el cierre de la embajada venezolana en Oslo como "respuesta tardía y temerosa", sin ruptura total de relaciones, lo que evidencia "pánico" ante la visibilidad de Machado.

(Están) Derrotados. Todavía no tienen estrategia política ni diplomática. Tienen pánico de mencionar el premio Nobel de María Corina Machado", aseveró Mc Fields, vía X.