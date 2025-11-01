Venezuela alcanza un año sin cifras oficiales de inflación: silencio total del BCV

Venezuela cumple este sábado un año sin cifras oficiales actualizadas de inflación, lo que impide una planificación financiera efectiva, según el profesor universitario Jesús Palacios. La inflación alcanzó el 4% en octubre de 2024, lo que ha dejado a los ciudadanos en una situación de incertidumbre económica.

La falta de datos proporcionados por el Banco Central de Venezuela (BCV) hace que sea "difícil negociar incrementos salariales", advirtió Palacios a Expansión. Los empresarios enfrentan desafíos al intentar planificar sus estrategias financieras sin referencia alguna sobre la inflación.

En el país, el salario mínimo y las pensiones se sitúan en 130 bolívares, equivalentes a aproximadamente 0,60 centavos de dólar al mes, según el tipo de cambio más reciente del BCV. Aunque los empleados públicos reciben bonos gubernamentales que suman hasta 160 dólares, estos no cuentan como beneficios laborales, lo que ha llevado a que varios gremios exijan un salario digno.

Desde la hiperinflación entre 2017 y 2021, el uso del dólar se ha generalizado en Venezuela, convirtiéndose en la principal divisa de referencia para la fijación de precios. Sin embargo, los precios en dólares también están aumentando, un fenómeno conocido como "inflación en dólares".

Palacios indicó que esta situación ha sido marcada por incrementos de precios por cinco o seis veces en comparación con valores de finales de 2018.

Además, el profesor resaltó que se ha observado una inflación en dólares superior al 20% en los últimos 12 meses, según estimaciones independientes. Esta situación, sumada a los bajos salarios y la falta de cifras oficiales, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en los consumidores, así como una reducción de márgenes de ganancia en las empresas.

La ausencia de cifras inflacionarias dificulta enormemente la negociación con proveedores y la fijación de precios, lo que añade más complejidad a la operación de los negocios. “Te quita una medida de referencia”, subrayó Palacios.

En junio de este año, al menos cinco economistas fueron detenidos y varios liberados, según el coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, Marino Alvarado, quien denunció un "desbordamiento represivo" por parte de las autoridades, que buscan controlar la información sobre la situación económica del país. Asimismo, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que solía medir la inflación, dejó de publicar cifras debido a denuncias de persecución y hostigamiento.

Hasta el momento, el BCV no ha emitido cifras de inflación desde su última actualización en noviembre de 2024.