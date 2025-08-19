Venezuela acuerda con Colombia una hoja de ruta para venderle petroquímica Monómeros

Autoridades de Venezuela y Colombia revisaron el martes la agenda de cooperación energética bilateral y establecieron una hoja de ruta para que Caracas le venda a Bogotá la empresa petroquímica Monómeros.

Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia", indicó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje a través de Telegram.

Rodríguez hizo este comentario luego de un encuentro con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con quien revisó los acuerdos bilaterales en materia de gas, petróleo y energía eléctrica.

A finales de julio, el presidente Nicolás Maduro anunció que su Gobierno acordó con Colombia los términos para vender a ese país la empresa Monómeros, una filial de Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven), que tiene sede en la ciudad colombiana de Barranquilla (norte).

Maduro destacó que la empresa cumple un papel importante en el mercado interno de Colombia, debido a que apoya con fertilizantes a los pequeños productores, lo que ha permitido bajar el precio de los alimentos y estimular la producción.

Asimismo, el mandatario señaló que Monómeros estuvo "secuestrada" en 2019, cuando el expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022), entregó la tutela de la compañía al dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó.

En ese entonces, Maduro denunció que Monómeros había sido "desmantelada".

Según el mandatario, en 2018 la firma producía 860.000 toneladas de fertilizantes.

De acuerdo a Maduro, un año después la empresa solo contaba con el 22 por ciento de su capacidad operativa.