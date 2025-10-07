Venezuela aconseja a EE. UU. investigar presunto plan contra su embajada en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este martes a los organismos estadounidenses encargados de investigar las denuncias de su Gobierno sobre un presunto plan para atacar la embajada de Washington en Caracas a avanzar en dichas pesquisas.

Así que sería aconsejable que los organismos competentes de EE. UU. investiguen con seriedad esta información profesional que ha sido dada de buena fe por el Gobierno de Venezuela, ¿qué querían ellos?, un incidente grave para iniciar lo que ellos han llamado la fase dos, de la agresión, de la guerra psicológica y las amenazas, ¡Esa es la verdad!", manifestó el mandatario a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Maduro hizo este pronunciamiento desde el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno) durante un acto en el cual entregó al embajador de Cuba, Dagoberto Rodríguez, la condecoración Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase, tras concluir su misión diplomática en Caracas.

En el encuentro, que contó también con representantes de otros cuerpos diplomáticos acreditados en Venezuela, Maduro reiteró que el domingo informó a la administración de Donald Trump, por distintos canales, sobre el hallazgo realizado por las autoridades venezolanas.

El domingo informamos al Gobierno estadounidense por todas las vías de comunicación que tenemos directas e indirectas el descubrimiento por dos fuentes, una nacional e internacional de un plan para atentar contra el edificio propiedad del Gobierno de EE. UU., donde funcionó la embajada de los EE. UU.", dijo Maduro.

El mandatario precisó que el lunes el embajador de EE. UU. en Colombia, John McNamara, fue notificado por el jefe de los Procesos de Diálogos de Venezuela, Jorge Rodríguez, de los ataques que se pretendían generar contra la sede diplomática.

De igual manera, Maduro puntualizó que Rodríguez ofreció detalles al funcionario estadounidense de todos los involucrados en dicho acto, el cual fue presuntamente frustrado debido a las labores de la inteligencia policial venezolana.

Además, recalcó que los presuntos responsables se encuentran en territorio estadounidense y expresó su deseo de que sean detenidos por las autoridades de ese país.

Los nombres, apellidos y ubicación en EE. UU. de las personas que prepararon ese atentado frustrado y fallido contra la sede de su embajada en Caracas, el gobierno de EE. UU. a través del departamento de Estado y otras vías tiene información completa", dijo.

El presidente insistió en que su Gobierno respeta la sede diplomática estadounidense y agregó que ordenó despliegue de seguridad para el resguardo del edificio.

La denuncia se da en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar que EEUU ordenó en el Caribe, con el objetivo de frenar cargamentos de drogas que ingresan al país norteamericano.

Las maniobras incluyen al menos 12 buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, más de 4.500 soldados, y varios cazas F-35B de última generación, en la mayor concentración militar de EE. UU. en la región desde su invasión a Panamá, en diciembre de 1989.

Hasta ahora, Washington bombardeó cuatro embarcaciones pequeñas que presuntamente transportaban droga.

El Gobierno de Maduro ha condenado en varias ocasiones el despliegue militar estadounidense en la región, por considerarlo como una agresión que busca despojar a Venezuela de sus recursos.

Ante ello, Caracas instó a las naciones de América Latina y el Caribe a denunciar la operación de EE. UU.

Además, el Gobierno de Maduro activó el "Plan Independencia 200", operación que contempla la activación de 284 frentes de batalla a lo largo del país, con el objetivo de "consolidar el sistema defensivo nacional" mediante la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana y los otros cuerpos de seguridad del Estado.