Venezuela acoge "en los próximos días" reunión de diputados del Caribe ante "agresión" de EE. UU.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este martes que "en los próximos días" se celebrará en Venezuela un encuentro de diputados del Caribe, en respuesta a lo que el oficialismo califica como una "agresión" de Estados Unidos por su reciente despliegue militar en la región.

El encuentro parlamentario del gran Caribe está previsto para que se realice en los próximos días", indicó Rodríguez durante una sesión del Parlamento, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), publica Banca y Negocios.

La segunda vicepresidenta del Legislativo, América Pérez, adelantó que el evento, que tendrá "sede en Venezuela", servirá como espacio para que "todos los parlamentarios y parlamentarias" de la región discutan sobre "la amenaza contra los países del Caribe".

No solamente es contra Venezuela, es con los países del Caribe, es con los pueblos libres, es en contra de la democracia, es en contra de la soberanía, es en contra de la autodeterminación de todos los países de América Latina que hoy, con mucha fuerza, dicen que no son patio trasero de nadie, que somos naciones libres, soberanas e independientes", expresó la diputada.

Pérez recordó además que desde el pasado 16 de septiembre está activo el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instancia que ha impulsado grupos regionales y sectoriales para debatir acciones jurídicas, políticas, diplomáticas y económicas frente a lo que calificó como una "agresión".

Este consejo da un paso importante hacia la consolidación de una gran ofensiva por la paz, pero se mantiene en agenda permanente, y seguiremos nosotros desde la Asamblea Nacional en cada lugar elevando la voz por lo más sagrado, que es la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.

El 15 de octubre, Rodríguez informó que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de carácter penal" contra Estados Unidos por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país entregadas al presidente Nicolás Maduro.

El documento incluye también la convocatoria de una reunión en Venezuela con parlamentarios del Caribe para "insistir en la declaración" de esta región como una zona de paz.

Washington ha defendido su despliegue militar en el Caribe como una operación contra el narcotráfico procedente de Venezuela, mientras que Caracas sostiene que se trata de una "amenaza" orientada a propiciar un "cambio de régimen" y permitir a Estados Unidos "apoderarse de los recursos naturales del país", como el petróleo, el gas y el oro.