“Van 32 días”: Cabello asegura que EE. UU. ha invertido $320 millones en despliegue militar

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, llamó a los este miércoles a los seguidores del oficialismo a “defender” el país en caso de una acción estadounidense.

“Estamos obligados ante las amenazas del imperialismo y sus aliados a prepararnos para una transición de la lucha no armada a la lucha armada, en conciencia bajo dos conceptos fundamentales: el primero resistencia activa prolongada y el segundo ofensiva permanente”, apuntó Cabello durante su programa Con el mazo dando.

También condenó los videos difundidos por la opositora María Corina Machado donde rechaza el alistamiento realizado por el gobierno de Maduro.

Ante esto, Diosdado respondió: “Defender la Patria es un privilegio y un honor, usted no va a defender a la Patria por una paga, a mayor sacrifico más se defiende a la Patria, y uno está dispuesto a dar más por defender la Patria”.

Por otro lado, el también Secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aseguró que el despliegue militar estadounidense en el Caribe acumula millones de dólares invertidos.

En tal sentido, manifestó que el gobierno de EE. UU. inició el despliegue el pasado 15 de agosto, y que "a hoy van 32 días, lo que implica un gasto de 320 millones de dólares".

Precisó que, con este dinero, "se podrían financiar 68 mil 64 tratamientos de personas con adicción, al costo promedio de 4 mil 700 dólares por paciente/año".

También señaló que se podrían comprar 7 millones 104 mil kits de naloxona (antídoto contra el fentanilo), cada uno con dos dosis, al precio promedio de 45 dólares por kit.

El costo de la operación militar puede tener un costo de alrededor de 10 millones de dólares al día, sostuvo Cabello, quien citó estimaciones basadas en reportes presupuestarios de interdicción del Departamento de Defensa y la Guardia Costera de EE. UU.