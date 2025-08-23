Unos 36 tanqueros “fantasmas” rondaron puertos venezolanos durante julio, advirtió Transparencia Venezuela

La llegada de 92 buques petroleros a los puertos de Venezuela en julio de 2025 ha encendido las alarmas, debido a que una parte significativa de ellos operó de forma furtiva. Estos buques apagaron sus sistemas de rastreo y ocultaron su identidad, lo que sugiere una opacidad en la comercialización del crudo del país.

Así lo documentó Transparencia Venezuela, quienes aseguran que al menos 24 embarcaciones no mostraron sus identificadores marítimos, mientras que 12 fueron catalogadas como tanqueros "furtivos". Un número adicional de buques alternó el encendido y apagado de sus señales, lo que complica el registro preciso del tráfico marítimo en aguas venezolanas.

La organización sospecha que la cifra real de buques fantasma podría ser mucho mayor, dado que esta práctica se ha vuelto algo sistemático entre las tripulaciones que operan en la zona.

Las tácticas detectadas incluyen el uso de banderas de conveniencia, que permiten a los buques operar bajo jurisdicciones con regulaciones marítimas laxas. El 80 % de los 92 tanqueros identificados navegó bajo banderas de países como Panamá, Guinea, y Liberia, lo que facilita las operaciones ilícitas.

Transparencia Venezuela destaca que al menos 12 de estos buques tienen un historial de ocultamiento y manipulación de datos de ubicación e identidad, una técnica conocida como spoofing.

El panorama se vuelve más preocupante con la presencia de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, como el Rosalin y el María Cristina.

Además, se identificó la operación de un buque de la "flota oscura" rusa, que navega con doble identidad. La participación de estos actores sancionados y de la flota rusa añade un componente internacional a las maniobras furtivas, incrementando los riesgos de ilegalidad y desvío de recursos nacionales.

En cuanto a los destinos de exportación, la información recopilada revela un patrón de envíos hacia China, Cuba, Países Bajos y Rusia. Se confirmaron al menos cinco operaciones de trasiego de carga de barco a barco (ship-to-ship) en la bahía de Amuay, en las que 24 embarcaciones no emitieron señales de rastreo.

La ONG advirtió que todos estos hallazgos demuestran un riesgo continuo de desvío de fondos públicos, pues las operaciones requieren el uso de intermediarios que no tienen problemas en transgredir las normas.

Entre 2019 y 2023, investigaciones independientes revelaron que la petrolera estatal perdió el control de sus intermediarios y acumuló cuentas por cobrar de unos 16 mil 960 millones de dólares. La falta de conocimiento sobre el destino de ese dinero ilustra la magnitud de la opacidad y el impacto económico de estas prácticas.

La actividad petrolera sigue siendo el pilar de la economía venezolana. Sin embargo, el sector opera bajo un monopolio estatal que ha generado amplias oportunidades para la corrupción y la impunidad, según la organización.

Este contexto se agrava por la depreciación del bolívar, que perdió un 57,25 % de su valor frente al dólar entre enero y julio de 2025, y una inflación acumulada de 229 % hasta mayo. La situación económica contrasta con las cifras oficiales, que reportan un aumento en la producción de crudo.

La problemática de opacidad y desvío de recursos no es nueva, el país la enfrenta desde el último gran auge petrolero en 2014. El reciente anuncio de una nueva licencia petrolera para Chevron a finales de julio abre la posibilidad de reactivar ciertas actividades de comercialización de hidrocarburos, pero el alcance de esta medida y la eventual inclusión de otras empresas internacionales dependen de decisiones futuras aún inciertas.