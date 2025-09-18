Tribunal de Delaware retoma audiencia decisiva sobre subasta de acciones de Citgo Petroleum

El tribunal federal de Delaware reanudó este jueves una audiencia clave para determinar la subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum, la filial de refinación de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, según Routers.

La sesión de cuatro días de duración, había sido interrumpida brevemente para que los abogados revisaran una resolución emitida en Nueva York sobre bonos de deuda venezolana en mora, los cuales están respaldados con acciones de la propia Citgo.

El juez Leonard Stark explicó que el proceso acumula más de 30 horas de testimonio y alegatos, y que, si bien espera concluir en los próximos días, no descarta extender las deliberaciones hasta octubre.

La decisión será determinante para los acreedores internacionales que han buscado durante años embargar activos venezolanos en Estados Unidos, con Citgo como el mayor y más disputado de ellos.