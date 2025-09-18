El diario plural del Zulia


Tribunal de Delaware retoma audiencia decisiva sobre subasta de acciones de Citgo Petroleum

Un fallo en Nueva York validó bonos respaldados con acciones de la filial petrolera. El juez Leonard Stark dirige la audiencia, que acumula más de 30 horas de testimonio. Aunque podría concluir esta semana, el procedimiento judicial se extendería hasta octubre
Política y DineroVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

El tribunal federal de Delaware reanudó este jueves una audiencia clave para determinar la subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum, la filial de refinación de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, según Routers.

La sesión de cuatro días de duración, había sido interrumpida brevemente para que los abogados revisaran una resolución emitida en Nueva York sobre bonos de deuda venezolana en mora, los cuales están respaldados con acciones de la propia Citgo.

El juez Leonard Stark explicó que el proceso acumula más de 30 horas de testimonio y alegatos, y que, si bien espera concluir en los próximos días, no descarta extender las deliberaciones hasta octubre.

La decisión será determinante para los acreedores internacionales que han buscado durante años embargar activos venezolanos en Estados Unidos, con Citgo como el mayor y más disputado de ellos.

 

Siga leyendo
Lea también

Conoce las actividades de la Feria de La Chinita 2025

Karol G nominada al latín Grammy, Yailin queda fuera de la lista

Feria de La Chinita inicia este #21Sep y contará con 100 artistas nacionales e…

Pentágono anuncia llegada de los F-35 a Puerto Rico: “Están listos para enfrentar…

Comentarios
Cargando...