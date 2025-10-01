Transparencia Venezuela denuncia operaciones irregulares de 47 tanqueros sancionados en el país

Un reciente monitoreo realizado por Transparencia Venezuela detectó que en septiembre de 2025 navegaron por aguas territoriales venezolanas un total de 110 tanqueros, de los cuales 47 presentaron irregularidades en su operación. Entre estos, 12 están sancionados por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, y 29 apagaron su sistema de rastreo, incumpliendo las normas internacionales de navegación.

El reporte señala que los 12 buques sancionados, bajo banderas de países como China, Vietnam, Liberia, Emiratos Árabes Unidos e Islas Seychelles, están registrados por organismos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac), la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI) y la Unión Europea.

A estas naves sancionadas se suman otros 6 buques catalogados como furtivos, algunos inactivos oficialmente desde hace años, como el Nasca I (Panamá, fuera de servicio desde 2022) y el Yong Tong 1 (inactivo desde 2019). Estas anomalías evidencian el uso de banderas de conveniencia y registros opacos para encubrir operaciones irregulares, según Transparencia Venezuela.

Destaca también la presencia de 16 tanqueros vinculados a navieras con sede en Emiratos Árabes Unidos, especialmente la compañía Asia Charm Limited FTZ, fundada en 2019 y señalada en investigaciones internacionales por facilitar el transporte de crudo venezolano para evadir sanciones. Esta empresa controla al menos 13 barcos activos en aguas venezolanas y, a pesar de investigaciones anunciadas en 2020 por autoridades emiratíes, continúa operando sin consecuencias visibles.

El informe subraya que la mayoría de los buques sancionados o furtivos navegan bajo banderas de conveniencia registradas en paraísos regulatorios como Guinea, Islas Comoras y Panamá, lo que facilita la evasión de controles y dificulta la atribución de responsabilidades ante sanciones o incidentes ambientales.

Por otro lado, Transparencia Venezuela analiza el papel de Chevron, que retomó operaciones en el país tras la flexibilización de sanciones estadounidenses. En los últimos dos meses se detectaron al menos seis buques de la petrolera estadounidense transportando crudo hacia Estados Unidos. Sin embargo, las limitaciones de la licencia vigente, que obliga a Chevron a pagar parte de sus obligaciones fiscales en petróleo, restringen la cantidad de exportaciones.

Mientras tanto, Pdvsa mantiene la mayoría de sus exportaciones hacia mercados asiáticos a través de intermediarios poco transparentes, lo que aumenta los riesgos de corrupción, pérdidas económicas y daños al medio ambiente.

El informe concluye advirtiendo que mientras continúe este modelo opaco, Venezuela seguirá enfrentando pérdidas millonarias, sanciones internacionales y graves impactos ambientales, en un contexto donde las decisiones estratégicas se toman sin mecanismos de rendición de cuentas ni supervisión pública.