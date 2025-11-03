Transparencia Venezuela advierte que gobierno utiliza criptomonedas para evadir sanciones

La organización Transparencia Venezuela advirtió que el gobierno venezolano ha transformado el ecosistema de criptomonedas en un mecanismo de opacidad financiera, control político y evasión de sanciones internacionales.

En su más reciente informe, la ONG detalla que entre 2017 y 2025 el Estado empleó el criptoactivo Petro como plataforma para canalizar recursos públicos sin supervisión, utilizando su estructura institucional, como la Sunacrip y la Tesorería de Criptoactivos, para ocultar operaciones vinculadas a la comercialización de petróleo.

El documento vincula el origen de la llamada trama Pdvsa–Cripto con este modelo, que habría permitido el desvío de unos 16.950 millones de dólares, mediante transacciones realizadas en criptomonedas y sin control fiscal.

Según el reporte, el Petro, presentado en su momento como una moneda digital soberana, funcionó más como un instrumento de fachada, diseñado para eludir las sanciones internacionales y manejar divisas fuera del sistema financiero tradicional.

Tras su colapso en 2024, el Ejecutivo habría iniciado una nueva etapa caracterizada por el uso de stablecoins, principalmente Usdc y Usdt, para operaciones cambiarias y comerciales a través de empresas privadas vinculadas al poder político, como Kontigo y Crixto Pay, que operan con escasa transparencia y sin verificación del origen de los fondos.

Transparencia Venezuela sostiene que esta red de empresas y billeteras digitales estatales se ha convertido en una vía para pagar comisiones, bonificaciones y transacciones internacionales sin trazabilidad, configurando un esquema de lavado de dinero institucionalizado.

El informe también señala que durante la gestión de Tareck El Aissami, las políticas cripto quedaron centralizadas bajo su control, con normativas cambiantes que facilitaron la manipulación del sistema y el desvío de recursos provenientes del sector petrolero.

Finalmente, la organización concluye que el sistema cripto venezolano pasó de ser una promesa de soberanía digital a un entramado financiero paralelo, utilizado para mantener el flujo de divisas, sostener el mercado cambiario y favorecer intereses particulares, sin ofrecer rendición de cuentas ni transparencia pública.