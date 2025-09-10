Tenedores de bonos y acreedores “enfrentados” antes de la decisión sobre la subasta de Citgo

La subasta de Citgo Petroleum, la filial de refinación de Pdvsa en Estados Unidos, se ha convertido en un terreno de confrontación entre los acreedores internacionales que reclaman compensación por la expropiación de sus activos en Venezuela y los tenedores del bono Pdvsa 2020, en default desde 2019.

El proceso, supervisado por la Corte de Delaware desde hace casi dos años, entró en su fase final con un cambio inesperado: el oficial designado, Robert Pincus, sustituyó como oferta recomendada la de Gold Reserve por la de Amber Energy, una filial del fondo Elliott Investment Management, citó la agencia Reuters.

En julio, Pincus había seleccionado como mejor postor a Gold Reserve, que ofreció 7.400 millones de dólares. Sin embargo, la llegada de ofertas no solicitadas extendió el proceso y el funcionario recomendó luego la propuesta de Amber Energy por 5.900 millones de dólares, más un pago adicional de 2.100 millones en efectivo destinado a liquidar el reclamo de los tenedores del bono Pdvsa 2020.

Ese giro abrió una nueva polémica. Mientras los tenedores del bono y los acreedores Crystallex y ConocoPhillips respaldan la oferta de Amber, Gold Reserve y otros cuatro participantes solicitaron la inhabilitación de la propuesta, alegando irregularidades.

El centro del debate es la validez legal del bono Pdvsa 2020, respaldado por 50,1 % de las acciones de Citgo. La jueza federal de Nueva York Katherine Polk Failla anunció que este mismo mes emitirá su fallo sobre los derechos de los bonistas, una decisión que podría alterar los cálculos de valoración de las ofertas.

Gold Reserve y otros acreedores sostienen que debe esperarse a esa sentencia antes de pagar a los bonistas, mientras que Amber Energy y Elliott defienden liquidar de inmediato el reclamo para despejar la incertidumbre jurídica que pesa sobre la refinería.

La divergencia en las estrategias genera un desfase de al menos 2.000 millones de dólares en las propuestas. Según los cálculos, la oferta de Amber permitiría cubrir totalmente a nueve acreedores y parcialmente a Gold Reserve, mientras que la de Gold Reserve promete una cobertura completa para 12 acreedores.

En total, son 15 demandantes registrados en Delaware los que esperan repartir hasta 19.000 millones de dólares de los ingresos de la subasta. La forma en que se resuelva la disputa determinará quiénes cobran primero y cuánto queda disponible para los demás.

El juez Leonard Stark celebrará la próxima semana una audiencia para escuchar a todas las partes, testigos y expertos. No se descarta que el magistrado opte por esperar la sentencia de Nueva York antes de pronunciarse sobre la adjudicación definitiva de Citgo.