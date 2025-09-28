Suiza potencia pesquisas contra Alejandro Betancourt y Nervis Villalobos por blanqueo de capitales

Las autoridades judiciales de España y Suiza avanzan de forma coordinada en una investigación que involucra al empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt López y al exviceministro de Energía chavista Nervis Villalobos, ambos señalados por presunto blanqueo de capitales con origen en contratos multimillonarios, firmados durante la emergencia eléctrica decretada en Venezuela en el año 2009.

Este domingo 27 de septiembre, durante su programa en el canal de YouTube, titulado “El Apagón que ahora persigue a Los Bolichicos”, la periodista Gladys Rodríguez entrevistó el director del portal de investigación El Pitazo, César Batiz, quien ofreció información exclusiva sobre el caso.

Alejandro Betancourt fue detenido el pasado 20 de septiembre en Londres por solicitud de la Audiencia Nacional de España, y liberado bajo fianza horas después.

Batiz destacó que “en principio fuentes cercanas al empresario aseguraron que se trataba de un tema pendiente con la Hacienda Pública española”, sin embargo, la realidad es más grave ya que fuentes judiciales confirmaron que “la investigación también apunta directamente a delitos por blanqueo de capitales”

El director de El Pitazo explicó que gente allegada Betancourt le dio información de que sí “se trataba de un caso pendiente con la Hacienda Pública (de España) y que había logrado la libertad bajo fianza, porque (él) había presentado una sentencia firme en un tribunal de España, que lo exceptuaba de responsabilidades en supuestos delitos contra la Hacienda Pública española”.

“Indagando nos encontramos que no es nada más un tema contra la Hacienda Pública, sino que tiene implicaciones mayores, muy graves para el presunto responsable de este caso, que es en principio Leopoldo Alejandro Betancourt López, quien prefiere llamarse Alejandro Betancur López, y la implicación está por el hecho de que de acuerdo con fuentes de la justicia española, a la que he podido consultar, la investigación es si por un caso de hacienda pública pero también por blanqueo de capitales”, apuntó Batiz.

El periodista aseguró que en España “el tema de blanqueo de capitales es muy grave y participa la Audiencia Nacional española, porque en principio la zona o región donde puede actuar es en toda España, pero también podrá interactuar con organismos, instituciones del mundo para buscar información de bancos y empresas”.

Añadió que “así efectivamente ha acontecido, porque es una investigación que se lleva con autoridades de Suiza, que han suministrado la información para que se a tener la presunción de que en el caso del que estamos hablando hay realmente un blanqueo de capitales”.

Por su parte, Gladys Rodríguez recordó el origen de “Los Bolichicos”, donde los jóvenes empresarios Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco Convit, “sin experiencia previa en el sector energético obtuvieron en tiempo récord contratos directos, y sin licitación, por más de 2.500 millones de dólares para instalar plantas termoeléctricas en Venezuela, “muchas de las cuales eran turbinas de segunda o tercera mano compradas en países como Tanzania o Catar, y revendidas a sobreprecio”.

En cuanto al monto que ascendería el blanqueo de capitales, el periodista César Batiz no ofreció una cantidad exacta, pero recordó que su colega español Tono Calleja, quien le ha hecho mucho seguimiento a temas venezolanos y trabaja El Periódico de España, informó por este caso también “está involucrado Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Chávez, y quien fue sacado por un caso de corrupción en La Vueltosa, denunciado en aquel momento por el diputado Luis Tascón”.

Batiz detalló que esta red de negocios millonarios fue posible gracias a “conexiones políticas con figuras como Javier Alvarado, entonces presidente de la Electricidad de Caracas; y otros altos funcionarios vinculados a Pdvsa como Luis Carlos León, vicepresidente de Finanzas”.

El pasado miércoles 24 de septiembre la policía española registró propiedades de Alejandro Betancourt y Nervis Villalobos, por orden del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, tras solicitud de la Fiscalía de Suiza.

Entre los bienes allanados figura El Castillo de Alamín, en Toledo, propiedad de Betancourt, y que compró por más de 22 millones de euros. El empresario fue detenido la semana pasada en Londres y liberado bajo fianza. La justicia suiza investiga el posible lavado de dinero, proveniente de contratos obtenidos en Venezuela durante la emergencia eléctrica de 2009.

A decir diversos reportes periodísticos y de ONG Betancourt habrían amasado su fortuna con la empresa Derwick Associates, que recibió 12 contratos sin licitación por más de $2.500 millones, pese a no tener experiencia previa en el sector. Derwick había revendido turbinas usadas, compradas en países como Tanzania, a sobreprecio. Algunas nunca funcionaron.

Según Transparencia Venezuela, hubo sobreprecios de hasta $2.900 millones. Pese a esto, Betancourt y sus socios, conocidos como “Los Bolichicos”, fueron señalados por corrupción, pero nunca condenados en Venezuela. En EE.UU., Betancourt es identificado como conspirador en el caso Money Flight, un esquema de lavado de $1.200 millones de Pdvsa. Ahora la justicia española y la suiza ahora colaboran para rastrear el origen y destino de los fondos.