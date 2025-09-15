El diario plural del Zulia


Sntp confirma lugar de reclusión de Rory Branker tras 206 días detenido

El periodista logró comunicarse para informar que había sido trasladado a los calabozos de la PNB de Boleíta, Caracas. Su madre, Anna Branker, pudo visitarlo y constató que, “dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable”. Además, su familia consiguió enviarle ropa, medicinas y alimentos
El periodista Rory Branker, reportero del portal La Patilla, fue localizado en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, en Caracas, tras 206 días de detención.

Según relató su familia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), el propio Branker logró comunicarse para informar que había sido trasladado a esa sede policial hace dos días, luego de más de seis meses sin conocerse su paradero.

Su madre, Anna Branker, pudo visitarlo y constató que, “dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable”.

La familia logró hacerle llegar una colchoneta, almohada, ropa, medicamentos y alimentos para aliviar las condiciones de su reclusión.

Hasta el momento no hay información oficial sobre su presentación ante tribunales ni sobre los cargos que se le imputan, señala el Sntp.

Los recursos introducidos por la defensa y la familia ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo nunca obtuvieron respuesta, lo que mantiene en la incertidumbre el futuro judicial del periodista.

