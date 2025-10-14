Sntp condena censura a radioemisoras por difundir atentado contra activistas en Colombia y Nobel de MCM

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) alertó sobre un aumento de casos de censura en circuitos radiales de todo el país, que han derivado en amenazas y suspensiones temporales de periodistas por abordar temas de evidente interés público.

Entre los hechos recientes que el organismo condena se encuentra la prohibición de informar sobre el atentado ocurrido ayer en Bogotá contra dos activistas venezolanos exiliados en Colombia. Además, el Sntp señaló represalias contra comunicadores que mencionaron en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Estos hechos constituyen una clara violación a la libertad de expresión y al derecho de todos y todas a estar informadas. Tales decisiones reflejan el avance de una censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder”, indicó el sindicato, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El Sntp rechazó cualquier práctica que imponga vetos, silencie voces o limite el análisis de hechos relevantes de la vida nacional. Según la organización, la censura, ya sea por imposición directa o por temor a represalias, constituye una forma de violencia contra el periodismo.

El sindicato reiteró su solidaridad con los colegas afectados y reafirmó su compromiso con la defensa del ejercicio libre, digno y responsable del periodismo en Venezuela.