“Si se ve acorralado es posible que Maduro ordene la captura de María Corina”

Imdat Oner, analista sénior en el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida (FIU), es una voz realmente calificada para hablar de la crisis política entre Estados Unidos y Venezuela.

Oner considera que, en el marco de los más recientes anuncios y acciones del gobierno de Donald Trump en contra de Nicolás Maduro, la captura de María Corina Machado, líder de la oposición unitaria, hoy en la clandestinidad en algún lugar de Venezuela, resulta muy posible.

“El régimen ya ha demostrado estar dispuesto a silenciar o inhabilitar a líderes opositores. Arrestar a Machado sería un movimiento de altísimo riesgo: en lo interno, podría debilitar a la oposición, pero a nivel internacional provocaría una fuerte condena, nuevas sanciones y posiblemente una mayor unidad entre los aliados occidentales”, sostiene.

Imdat, quien trabajó, entre 2014 y 2016, como jefe Adjunto de Misión en la Embajada de Turquía en Caracas, suele ser uno de los analistas bandera de CNN En Español y otras importantes agencias de noticias internacionales. “Sí. El costo político sería muy alto, aislando aún más a Maduro; sin embargo, si se siente acorralado, podría optar por dar ese paso”, añade.

Tensión en el Caribe

Este miércoles, el líder de la Casa Blanca, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, indicó una fuente familiarizada con la operación, en un despliegue registrado después de que el gobierno de Trump aumentara a 50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Oner, quien cuenta con doctorado en Relaciones Internacionales en la FIU, conversó sobre el escenario.

-¿Cree que Trump necesita de una victoria internacional trascendente? Aunque se dice que está cerca, aún no ha logrado la paz entre Ucrania y Rusia. Tampoco logra controlar el calibre de la tragedia de Gaza. ¿Serán los carteles en Venezuela y resto del hemisferio el nuevo foco para alcanzarla?

-Sí. Trump siempre ha buscado logros visibles que pueda mostrar a los votantes. No ha conseguido mediar en la paz en Ucrania ni influir de manera decisiva en el conflicto de Gaza. Pero, en línea con sus promesas de campaña, Venezuela y los carteles regionales podrían convertirse en un objetivo atractivo: representan un “enemigo claro”, resuenan entre los votantes estadounidenses preocupados por la seguridad y la migración, y están geográficamente cerca. Una postura firme contra Venezuela podría darle tanto capital político interno como ventaja en política exterior.

-¿Existe la posibilidad real de que el ejército de EEUU ejecute operaciones contra carteles de la droga en Venezuela?

-En pocas palabras, no. Una intervención a gran escala no es realista: desestabilizaría la región y los gobiernos latinoamericanos la rechazarían categóricamente. Lo más plausible son acciones limitadas y focalizadas, como operaciones de fuerzas especiales, bloqueos marítimos o cooperación encubierta con socios regionales.

-¿Qué piensa hay detrás de la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a Maduro?

La recompensa cumple dos objetivos: El primero, deslegitimar a Maduro presentándolo como un criminal y no como jefe de Estado, y el segundo incentivar deserciones dentro de su círculo cercano. Una incursión militar directa de EE.UU. en Miraflores es muy poco probable—sería considerada un acto de guerra. Lo más factible es una operación indirecta, con la participación de militares venezolanos desertores o aliados regionales. Las maniobras militares actuales deben interpretarse más como una demostración de fuerza que como preparación para una invasión.

-¿Cómo es posible que mientras Trump aprieta en su discurso contra Maduro permita que Chevron explote el petróleo de Venezuela?

-Esto refleja la dualidad de la política estadounidense: retórica dura para enviar mensajes políticos y estratégicos, pero con excepciones pragmáticas para garantizar el suministro energético y estabilizar los mercados globales. Las operaciones de Chevron están estrictamente reguladas y responden a los intereses de seguridad energética de EE.UU. Además, los ataques de Trump a Maduro también están ligados a su agenda migratoria, para presionar a Caracas a aceptar de regreso a los migrantes venezolanos. Ambos temas—petróleo e inmigración—sirven en última instancia a las prioridades de Washington.

-Movilizar barcos, submarinos y otros equipos militares de gran calibre requiere de una altísima inversión ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando?

-Aunque costosas, estas movilizaciones cumplen principalmente funciones de disuasión y señalamiento estratégico. La presencia naval de EE.UU. cerca de Venezuela no significa necesariamente acción inminente, sino una proyección de fuerza dirigida a varios actores: Maduro, pero también Rusia, Irán y China, todos con intereses en Venezuela. Al mismo tiempo, esta presión puede exponer fracturas internas dentro del régimen. Los recientes rumores de traiciones entre sus aliados podrían ser resultado directo de la postura agresiva de Washington.

¿Cuál es el antecedente histórico que a usted más se le parece a lo que ocurre o pudiera ocurrir en Venezuela con los EEUU?

-El antecedente más cercano son los despliegues militares durante el primer mandato de Trump, en el marco de la política de “máxima presión”, cuando EE.UU. utilizó maniobras navales para presionar a adversarios como Irán y China. En el caso de Venezuela, los movimientos militares actuales parecen responder más a la presión psicológica y política que a la preparación de una invasión—especialmente considerando que la base ideológica de Trump es en gran medida escéptica de intervenciones militares en el extranjero.