“Si bien militarmente Venezuela no tiene ninguna opción, el tiempo juega a favor de Maduro”

“Todo el mundo menosprecia a las fuerzas venezolanas, pero tienen a la inteligencia cubana al lado, que sobrevivió a la Guerra Fría. Ellos algo han de saber sobre protección”. La frase pertenece a Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (Iaen) de Ecuador, quien en conversación con DW analiza el crítico escenario de potencial confrontación que sacude el Mar Caribe.

En sus aguas, buques de asalto, destructores, un crucero lanzamisiles, aviones de reconocimiento, un submarino de ataque y 10 cazas F-35, además de unos 9.000 soldados, desplegaron los Estados Unidos hasta ahora, usando como base Puerto Rico, en su discurso de declarada lucha contra el narcoterrorismo, cuyo objetivo central parecen ser grupos de crimen organizado que operan desde Venezuela.

Es una cantidad no despreciable de personal militar y maquinaria bélica que hasta ahora ha dejado 14 muertos en ataques contra lanchas supuestamente cargadas con drogas. “Si usted está solo preocupado por el narcotráfico, no tira una flota de ocho o nueve buques con misiles y toda esa parafernalia militar frente a un tema que tiene más que ver con la cooperación policial", dice en tono incrédulo, Pontón.

Y explica: "Para hundir una lancha usted necesita un dron, no un buque. Es como usar un cañón para matar mosquitos", sostiene. Para él, el objetivo estadounidense va más allá. “Es parte de una jugada geopolítica más amplia. Lo que está haciendo Donald Trump es una agenda de presión más", sostiene el especialista.

Peligroso juego de ajedrez

Jorge Mantilla, politólogo colombiano y experto en conflictos, comparte esta mirada. "Lo que estamos presenciando es un reposicionamiento en el marco de la nueva aproximación de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental, donde parece estar decidido a recuperar un liderazgo regional", apunta, y donde no solo está en juego la situación venezolana, sino también "la presencia rusa, china e iraní en América Latina".

Mantilla estima que la situación entre Estados Unidos y Venezuela "es susceptible de escalar, eso ya está sucediendo con el cerco marítimo, y es probable que veamos un escenario de uso directo de la fuerza contra a Venezuela en los próximos meses".

Para ello, hay dos posibilidades, agrega: "Una es el uso de la fuerza a distancia, que se asemejaría mucho a lo que hizo Estados Unidos en Yemen o en Irán, con golpes a escenarios puntuales como bases, centrales energéticas o activos militares venezolanos".

Una segunda opción es una invasión terrestre, algo que no parece factible, estima el analista, "por lo costoso que sería políticamente para Estados Unidos y también por el costo humanitario que tendría no solo para Venezuela, sino también para los países vecinos, como por ejemplo Colombia".

"Un ataque es un escenario posible, con Trump no podemos descartarlo, es un tipo impredecible", advierte, por su parte, Daniel Pontón. Sin embargo, agrega, el presidente de Estados Unidos es también un tipo pragmático, y una invasión alteraría el escenario geopolítico de la región e implicaría muertos.

"Además, tienen 9.000 soldados para un país de 30 millones de habitantes y un millón de kilómetros cuadrados de extensión. Para invadir necesitas un despliegue más amplio. Bombardeos a zonas estratégicas para el narcotráfico sí puede ser", estima.

María Corina, posible objetivo militar

El Gobierno de Nicolás Maduro ha movilizado a millones de milicianos y puesto en alerta a sus fuerzas armadas. La posibilidad de un ataque externo es, ante todo, una oportunidad para unificar el frente interno. Pero eso podría no bastar ante una agresión de la principal potencia del planeta.

"La capacidad militar venezolana ha diezmado mucho en la última década, sobre todo por la crisis de abastecimiento de combustible y de mantenimiento técnico de los equipamientos", destaca Mantilla.

"Venezuela podría responder de forma puntual sobre algunos de los activos militares que están desplegados en el Caribe, pero considero que una eventual reacción se dará más a nivel de capturar ciudadanos estadounidenses en Venezuela, o intentar atrapar a María Corina Machado", prevé.

"Y, a partir de ahí, establecer negociaciones con Washington", añade el politólogo, para quien la estrategia militar es solo un componente más de un plan más amplio. "Me parece que Trump siente mayor predilección por sanciones financieras, como los aranceles", sostiene.

De cualquier modo, observa Mantilla, "el régimen venezolano se prepara para una intervención en tierra porque es el escenario militar que más les convendría, y también tiene que ver con dar sustento y legitimidad a la idea de la invasión gringa que genera tanto combustible para la narrativa de izquierda latinoamericana".