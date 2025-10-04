El diario plural del Zulia


Seniat reporta más de 141 millardos de bolívares recaudados en septiembre

El superintendente nacional, José David Cabello Rondón, indicó que el acumulado de ingresos tributarios entre enero y septiembre de 2025 suma 743,7 millardos de bolívares. Destacó que el aumento de la recaudación responde a la aplicación de nuevos proyectos y políticas económicas orientadas al fortalecimiento de áreas estratégicas
Redacción Versión Final
Referencial

.El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que durante septiembre alcanzó una recaudación de 141.030.607.609 bolívares, lo que representa 777,8 millones de dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El superintendente nacional, José David Cabello Rondón, indicó que el acumulado de ingresos tributarios entre enero y septiembre de 2025 suma 743,7 millardos de bolívares, equivalentes a 4.102 millones de dólares.

En un comunicado difundido por la institución, Cabello destacó que el aumento de la recaudación responde a la aplicación de nuevos proyectos y políticas económicas orientadas al fortalecimiento de áreas estratégicas como la soberanía alimentaria, la gestión de los recursos naturales y el impulso de lo que calificó como una transición hacia el socialismo.

El Seniat subrayó que estos resultados se enmarcan en las directrices emanadas por el presidente Nicolás Maduro y tienen como objetivo garantizar el financiamiento de programas sociales y el sostenimiento de la economía nacional.

