Senador Bernie Moreno amenaza a Maduro: "Tienes una decisión: salir vivo o muerto"

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, lanzó este viernes un mensaje contundente contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al advertirle que debe decidir “si sale de Venezuela vivo o muerto”.

En una entrevista con Voz Media, el legislador de raíces colombianas reiteró su postura de línea dura frente al gobierno chavista.

Consultado sobre su reciente afirmación de que Maduro no permanecerá en el poder hasta diciembre, Moreno ironizó al decir que “lo que obviamente está pasando es que Maduro está usando mucha cocaína en vez de venderla. Eso es un señor loco. Nunca he mandado un mensaje a ese Maduro ni tengo ni idea cómo hacerlo. Pero mire, sí le voy a hacer un mensaje ahorita: tienes que tomar una decisión, salir de Venezuela vivo o salir de Venezuela muerto”.

El senador sostuvo que, a su juicio, la permanencia de Maduro en el poder impide la estabilidad en la región. “No puede haber paz en Colombia, no puede haber paz en Sudamérica con este señor que obviamente está loco. La gente de Venezuela no lo quiere, están peor porque él está ahí. Es un desastre para ese país”, aseguró.

Moreno recordó que Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro y llamó directamente a las Fuerzas Armadas venezolanas a actuar.

“Tienen que saber qué es lo que es bueno para el pueblo. Este señor no es bueno para Venezuela ni para las Américas. Sáquenlo y habrá paz en Venezuela. Estados Unidos está listo para tener relaciones positivas con un gobierno que pueda salir adelante”, afirmó.

El legislador también abordó otros temas de política regional. Defendió el reciente ataque estadounidense contra una lancha que transportaba drogas desde Venezuela, criticado por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Así es que se trata a los terroristas. Eso es el principio de lo que va a pasar. No vamos a tolerar que estas drogas entren a Estados Unidos… el presidente Trump salvó la vida de americanos haciendo lo que hizo. Y eso es solo el comienzo, va a ser muchísimo más”, advirtió.

En la entrevista, Moreno expresó además su confianza en el futuro de Colombia tras el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, cuyo funeral visitó recientemente. “Creo que los mejores días de Colombia están por venir. Hablé con la familia de Miguel Uribe. Tengo bastante confianza en las instituciones y en la gente de Colombia”, dijo.

Finalmente, el senador se refirió a la creciente influencia de China en América Latina y destacó la importancia de que Estados Unidos fortalezca sus relaciones comerciales y diplomáticas con los países de la región para contrarrestar su expansión.