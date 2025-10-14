Sánchez asegura que “respeta el trabajo” de María Corina, pero evita felicitarla por premio Nobel

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue consultado sobre su posición ante la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora María Corina Machado, pregunta que el mandatario evadió asegurando que “no se pronuncia sobre los galardonados”.

"Vaya por delante mi respeto al trabajo de María Corina Machado y espero que la situación en Venezuela se normalice. No me pronuncio sobre los premios Nobel", dijo en una entrevista con la cadena SER.

Sánchez insistió en su respeto hacia Machado y subrayó que España ha sido "contundente en su rechazo" a los resultados de las elecciones venezolanas. "Esperamos que la situación se normalice con un proceso democrático rotundo y claro", señaló el presidente, evitando pronunciarse sobre la justicia del galardón a la dirigente opositora: "No entro a valorarlo".

Sin embargo, las palabras del presidente contrastan con sus propias declaraciones en años anteriores. La oposición que lidera el Partido Popular no ha tardado en tirar de hemeroteca, encontrando varios casos en los que Sánchez sí felicitó públicamente a varios premiados con el Nobel de la Paz en distintas ediciones.

En 2018, por ejemplo, celebró la concesión del galardón a Denis Mukwege y Nadia Murad, reconocidos por su lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados, y destacó que "su testimonio, acción y compromiso nos inspiran a todos a decir basta ya contra la violencia sexual".

Un año después, en 2019, Sánchez volvió a pronunciarse sobre el Nobel de la Paz otorgado al primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali. En un mensaje en redes sociales, subrayó que "su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana".

En 2016, cuando todavía no ocupaba el cargo de presidente del Gobierno, también felicitó al mandatario colombiano Juan Manuel Santos, premiado por su papel en el proceso de paz con las Farc, escribiendo: "Todo mi cariño y reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades".

Además, en 2020 el presidente celebró el galardón concedido al Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo de Naciones Unidas reconocido por su lucha contra el hambre. En esa ocasión, Sánchez destacó que el Nobel "reconoce un trabajo imprescindible para millones de personas en situación de vulnerabilidad". Mensajes similares aparecieron también en años previos, como en 2014 y 2015, cuando Sánchez, entonces líder de la oposición, felicitó a Malala Yousafzai y al Cuarteto del Diálogo Nacional Tunecino, sin embargo, se estima que su respuesta de “no pronunciarse” obedece a diferencias políticas con Machado.