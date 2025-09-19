Saab exige a la ONU investigar ataques de EE. UU. contra lanchas en el Caribe

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió este viernes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) abrir una investigación sobre los recientes ataques de Estados Unidos contra tres embarcaciones en el mar Caribe, presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, en los que murieron todos los tripulantes, recoge Unión Radio.

En declaraciones transmitidas por Globovisión, Saab denunció que "una pequeña lancha donde había tres, cuatro personas, fue totalmente demolida, tiroteada, acribillada, por un misil", sin que —según él— mediara una coordinación policial previa.

El funcionario calificó de "coartada falsa" los argumentos de Washington para justificar las operaciones y aseguró que se trata de "ejecuciones seriales" de venezolanos. "No han sido sorprendidos en flagrancia cometiendo un delito y están siendo asesinados de manera totalmente bárbara", afirmó.

Saab reiteró su llamado a los organismos internacionales de derechos humanos y a las instancias competentes de la ONU para que "abran la averiguación correspondiente de inmediato".

