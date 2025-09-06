Saab advierte a Edmundo: "Regrese a Venezuela para que vea lo que le ocurrirá"

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, lanzó este sábado fuertes acusaciones contra el dirigente opositor y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, advirtiéndole que será “sometido a la justicia” si retorna al país.

Saab lo vinculó con la matanza de seis sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989, calificándolo de “asesino serial” y asegurando que existen “documentos desclasificados” que lo señalan como “agente de la CIA” en esa época, reseñó VPI TV.

“Tú sabes lo que hiciste, eras un agente de la CIA cuando ocurre eso y apareces señalado en documentos desclasificados; tienes las manos manchadas de sangre”, afirmó durante una transmisión por VTV.

Recordó que sobre González Urrutia pesa una orden de captura emitida por el gobierno de Nicolás Maduro.

El fiscal también abordó la tensión con Estados Unidos, acusando a Washington de perseguir al gobierno venezolano por presunto narcotráfico mientras “protege” a dirigentes opositores como Juan Guaidó, a quienes responsabilizó de “desfalcos millonarios” durante el interinato.

“Si dicen que están luchando contra la corrupción y la mafia, deberían entregar a todos esos sátrapas que están en esa nación”, sostuvo.

Saab además arremetió contra María Corina Machado, acusándola de “odiar a los venezolanos” y de colaborar con EE. UU. para “apoderarse de los recursos estratégicos” del país. “No quieren la libertad de este país, quieren robarnos y convertirnos en Libia e Irak”, afirmó.

Sobre el narcotráfico, defendió que Venezuela no es un país de tránsito. Según sus cifras, solo 8 % de la droga que circula en el Caribe proviene de territorio venezolano, mientras que la mayoría se origina en Colombia, Perú y Ecuador, con destino final a EE. UU. y Europa.

“El 87 % de la droga se moviliza por la ruta del Pacífico; para nada cercano a Venezuela”, enfatizó.

Finalmente, rechazó las acusaciones de Washington sobre supuestas operaciones militares contra embarcaciones venezolanas en el Caribe, calificándolas como “videos estilo Hollywood” y asegurando que pueden ser “fácilmente desmentidos”. Saab también acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de liderar una “campaña internacional” para “demonizar y destruir” al gobierno de Nicolás Maduro.