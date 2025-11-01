Rusia denuncia uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia denunció el sábado el “uso excesivo de la fuerza militar” por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, desplegada como parte de una operación contra el narcotráfico, y reafirmó su apoyo a los líderes de Venezuela, informa Reuters.

Denunciamos firmemente el uso de fuerza militar excesiva en la realización de acciones en operaciones antidrogas”, dijo la portavoz del ministerio, María Zajárova, en un comentario publicado en la página web de la institución.

“Este tipo de acciones violan tanto la legislación interna de Estados Unidos ... como las normas del derecho internacional”, agregó.

La campaña estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental contra lo que Washington califica como comercio ilegal de drogas ha afectado al menos a 14 embarcaciones y dejado 61 personas muertas.

En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, con aviones de combate, buques de guerra y miles de tropas.

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y ha ocupado amplias zonas del territorio, lo que ha generado una condena internacional generalizada.

En sus comentarios, Zajárova afirmó que Rusia “confirma nuestro firme apoyo al liderazgo venezolano en la defensa de su soberanía nacional”.

En mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmaron en Moscú un acuerdo de asociación estratégica.

Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que Estados Unidos busca sacarlo del poder.