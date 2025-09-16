Routers: Elliott y su filial Amber lideran disputa judicial por control de Citgo Petroleum

Los acreedores que aspiran a cobrar de la subasta de PDV Holding, matriz de Citgo Petroleum, comenzaron a analizar en un tribunal estadounidense la propuesta presentada por Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, considerada la favorita de la licitación.

De acuerdo con Routers, Amber ofreció 5.900 millones de dólares, incluyendo un acuerdo de 2.100 millones con los tenedores de un bono impago de Pdvsa respaldado por acciones de Citgo.

La recomendación inicial de un funcionario judicial en favor de Amber despertó objeciones de la minera Gold Reserve, algunos acreedores subordinados y de Venezuela, que sostienen que los bonistas deben primero ganar un litigio en Nueva York antes de recibir compensación.

El tribunal de Delaware lleva ocho años tramitando reclamos por deudas y expropiaciones contra Venezuela, que podrían alcanzar los 19.000 millones de dólares.

El juez Leonard Stark señaló que podría decidir el resultado de la subasta tras la audiencia, que se prolongará hasta el jueves, o reabrir el proceso en una nueva fecha.

Amber ya había participado en una oferta previa que no convenció a los acreedores, lo que obligó a reestructurar la subasta y a realizar rondas adicionales.

Ahora, la compañía intenta demostrar que su propuesta no solo implica adquirir Citgo, sino también ofrecer una solución a múltiples conflictos legales.

Los asesores del tribunal advirtieron que la validez del acuerdo dependerá de lo que ocurra en el juicio de Nueva York. También se discutieron posibles conflictos de interés por la participación de Elliott en otras energéticas, como Phillips 66.