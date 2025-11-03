Reuters: Exportaciones venezolanas cae por disminución de reservas e importaciones

La agencia de noticias Reuters reseñó este lunes que las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron un 26 % en octubre, hasta alcanzar unos 808 mil barriles diarios, debido a la disminución de las reservas del país y a la reducción de las importaciones de diluyentes para producir crudo exportable, según datos de transporte marítimo y documentos de Petróleos de Venezuela (Psuv).

Las exportaciones de este país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) habían alcanzado su nivel más alto en cinco años en septiembre, impulsadas por una producción estable de crudo de alrededor de 1,1 millones de barriles diarios y por las sólidas importaciones de crudo ligero y nafta —especialmente de Rusia— a principios de año para diluir su producción de crudo extrapesado.

Sin embargo, las importaciones cayeron a alrededor de 41 mil barriles diarios en septiembre y 73 mil 500 barriles diarios en octubre, por debajo de los 105 mil -110 mil barriles diarios registrados en los dos primeros trimestres del año, lo que redujo las reservas de diluyentes y crudos de mezcla de Pdvsa, según muestran los datos y documentos.

Un total de 34 buques zarparon de aguas venezolanas el mes pasado, transportando 808 mil barriles diarios de crudo y productos refinados y unas 195 mil toneladas métricas de derivados del petróleo y petroquímicos. El volumen fue un 9 % inferior al del mismo mes de 2024.

Alrededor del 80 % del total de las exportaciones, unos 663 mil barriles diarios, se dirigieron directa e indirectamente a China a través de intermediarios poco conocidos que colaboran con Pdvsa desde que Washington impuso las primeras sanciones a la compañía en 2019. China siguió siendo el principal destino de las exportaciones de petróleo venezolano el mes pasado.

Estados Unidos recibió alrededor de 128 mil barriles diarios enviados por Chevron (CVX.N), socio de Pdvsa, según los datos. Venezuela también exportó 11 mil barriles diarios de productos refinados a Cuba.

En agosto, el gobierno del presidente Donald Trump autorizó a Chevron a operar en Venezuela, país sujeto a sanciones estadounidenses, y a exportar petróleo con restricciones. Estas limitaciones permiten a la compañía exportar solo la mitad de la producción de su empresa conjunta, tras el pago de regalías e impuestos en especie al gobierno del presidente Nicolás Maduro