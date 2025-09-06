Reuters: Blue Water ofrece $10.000 millones en subasta de Citgo

La firma Blue Water Acquisition Corp anunció este viernes 5 de septiembre que presentó una oferta valorada en 10.000 millones de dólares por PDV Holding, matriz de Citgo Petroleum, incluyendo una propuesta de 3.200 millones de dólares dirigida a los tenedores del bono Pdvsa 2020 en mora.

Según Reuters, la oferta llega tras el cierre de la ronda de licitación organizada por un tribunal estadounidense para pagar a 15 acreedores de Venezuela, la cual finalizó el mes pasado después de que el funcionario judicial Robert Pincus recibiera propuestas mejoradas.

Aunque el plazo ya había vencido, el tribunal permitió la recepción de ofertas no solicitadas, como la presentada ahora por Blue Water.

La compañía, una sociedad de adquisición de propósito especial (Spac) orientada a negocios con alto potencial, especialmente en el sector salud, propuso distribuciones en efectivo o en acciones para los acreedores.

Además, plantea que los tenedores del bono Pdvsa 2020 puedan recibir el pago en efectivo o en acciones de la empresa que cotizará en bolsa para adquirir Citgo.

“Nuestra propuesta de 10.000 millones de dólares brindaría a los acreedores una recuperación inmediata y la oportunidad de participar en el futuro de Citgo como empresa pública estadounidense”, señaló Joseph Hernandez, director ejecutivo de Blue Water, en un comunicado.

La subasta por el control de Citgo está siendo altamente disputada. El mes pasado, Pincus cambió su recomendación de ganador a Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, desplazando a una filial de la minera Gold Reserve, que ahora busca descalificar la oferta de Amber.

El tribunal de Delaware celebrará la próxima semana una conferencia procesal, previa a la audiencia de venta final prevista para mediados de septiembre, en la que el juez Leonard Stark decidirá qué empresa se quedará con Citgo.

Hasta la tarde de este viernes, la oferta de Blue Water no aparecía reflejada en los registros públicos del tribunal, según informó Reuters.