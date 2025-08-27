Reportan la fuga del empresario Francisco Convit del Sebin

El empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga, fundador de Derwick Associates, habría escapado de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. La información, que aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales, fue difundida por el excomisario Iván Simonovis y el periodista David Placer a través de sus redes sociales.

A Diosdado Cabello se le fugó otro preso. Francisco Convit estaba preso en el Sebin, evadió la seguridad y escapó”, afirmó Simonovis, quien aseguró que la fuga habría sido posible mediante un pago y agregó que “no le costó mucho, sobre todo tomando en cuenta los negocios que ha hecho con el régimen”.

Simonovis también señaló que “lo interesante de todo esto es dónde está Francisco Convit ahora, muy posiblemente en un lugar que le dé tres cosas: comodidad, un sitio donde pueda reunirse con su familia y, sobre todo, protección gubernamental”.

La presunta fuga reportada por Monitoreamos ocurre cinco meses después de su detención, registrada el 14 de febrero, tras participar en una violenta pelea durante un partido de pádel en Caracas.

Francisco Convit Guruceaga es una figura polémica en el ámbito empresarial y político venezolano. Cofundador de Derwick Associates, la empresa obtuvo contratos millonarios sin licitación durante el gobierno de Hugo Chávez para la construcción de plantas eléctricas.

Desde 2018, Convit es buscado por la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de participar en un esquema de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares, presuntamente malversados de Pdvsa.

Además, su nombre apareció en el libro “30-A: Día en que Nicolás Maduro pudo caer”, del exdirector del Sebin, Christopher Figuera, quien lo ubicó como participante en una reunión en la mansión del expresidente del TSJ, Maikel Moreno, previa al intento de levantamiento del 30 de abril de 2019.