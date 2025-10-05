Reportan la detención de otro miembro de Vente Venezuela en Trujillo

La coordinadora regional del movimiento Somos Trujillo, Viviana Save Torres, denunció la detención del ingeniero Lewis Mendoza, quien se desempeña como coordinador municipal de Somos Trujillo Voluntarios con María Corina en el municipio Miranda (El Dividive).

Con profunda indignación y tristeza informo que el Ing. Lewis Mendoza ha sido detenido injustamente”, expresó Save Torres en un comunicado difundido el sábado.

De acuerdo con la dirigente de esta organización relacionada con Vente Venezuela, Mendoza es “un hombre honesto, padre de familia ejemplar, líder político y social incansable, y sobre todo, un gran ser humano comprometido con el futuro de Venezuela”.

La representante regional exigió respeto a los derechos del dirigente y su liberación inmediata. “En estas horas oscuras y decisivas para la libertad de Venezuela, mantenemos nuestra fe firme y nuestra esperanza intacta. Sabemos que la verdad, la justicia y la libertad prevalecerán sobre el miedo y la opresión”, manifestó.

Según El Nacional, ya son nueve las personas pertenecientes a Vente Venezuela detenidas en Trujillo desde el pasado 10 de septiembre, alertó el partido opositor.

Además, el pasado 27 de septiembre, fue detenido el coordinador electoral de Vente en la entidad trujillana, Juan Enrique Pérez, quien estaba refugiado en el estado Lara, donde se registró su aprehensión.