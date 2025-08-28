Reportan extraoficialmente la detención del exministro Néstor Reverol

El general Néstor Reverol, una ficha clave en el gobierno de Nicolás Maduro, habría sido detenido este jueves por funcionarios de seguridad. La información con carácter extraoficial la difundieron los periodistas Miguel Ángel Rodríguez, Ibéyise Pacheco y Eduardo Menoni.

Estos comunicadores no precisaron dónde se registró la supuesta detención de Reverol, quien fuera ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en dos oportunidades: durante el gobierno de Hugo Chávez y luego el primer mandato de Nicolás Maduro (entre octubre de 2012 y junio de 2013) y entre agosto de 2016 y octubre de 2020, entre la primera y la segunda administración madurista.

General Néstor Reverol detenido por el régimen. Mi colega Ibéyise Pacheco (@ibepacheco)lo reporta como bajo investigación y añade que supuestamente su hija está secuestrada. Todo en tiempos de 'nadie confía en nadie' y la fractura causa otras detenciones en el Comando Estratégico Operacional (Ceofan)", dijo Rodríguez.

Reverol ejerció la presidencia de Corpozulia, entre 23 de abril de 2024 y el 12 de agosto de 2025. También fue ministro de Energía Eléctrica entre el 25 de octubre de 2020 y el 22 de abril de 2024.

Por el momento, ninguna autoridad gubernamental ni judicial ha confirmado la detención del exministro.

También Versión Final ha consultado otras fuentes vinculadas con este reporte, sin embargo no ha sido posible confirmarlo.