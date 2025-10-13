Relatora de la ONU condena “represión transnacional” en atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

La Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y de Reunión Pacífica, Gina Romero, condenó el atentado a tiros contra los activistas venezolanos exiliados en Colombia, Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche Arteaga, ocurrido este lunes en Bogotá.

A través de su cuenta en la red social X, Romero confirmó la información y señaló que Velásquez se encuentra actualmente recibiendo atención médica tras el ataque.

La funcionaria reclamó que, tras haber salido de Venezuela denunciando ser perseguidos políticos, ambos no recibieron la debida protección por parte del Gobierno colombiano.

“Yendri había solicitado refugio en Colombia sin respuesta”, escribió la Relatora, dirigiendo un llamado directo a la Cancillería de Colombia para abordar la situación.

Romero condenó enérgicamente el ataque, calificándolo como un acto de “represión transnacional” y subrayó la necesidad de que estos hechos de violencia sean castigados.

La denuncia de la Relatora de la ONU eleva la preocupación sobre la seguridad de los activistas y defensores de derechos humanos venezolanos que se encuentran en el exilio.

Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y Luis Peche, consultor político, resultaron heridos de bala este lunes, cuando en plena vía pública sujetos no identificados les dispararon al menos 10 veces desde un vehículo. De momento, las autoridades no han dado con el trasfondo de los hechos.