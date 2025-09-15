Relaciones entre Venezuela y EE. UU. pasaron de maltrechas a desechas, asegura Maduro

El presidente Nicolás Maduro aseguró que las relaciones con el gobierno de Estados Unidos están "desechas" y advirtió que por "las malas" nada puede funcionar.

Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están desechas por ellos, por sus amenazas… pasaron de una etapa de relaciones maltrechas a desechas y la historia continuará", dijo en una rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales, citó Unión Radio.

El mandatario reiteró que la movilización militar de Estados Unidos en el mar Caribe constituye una agresión contra Venezuela y afirmó que el país se defiende conforme a los mecanismos internacionales.

Ejercemos el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, sino una agresión en toda la línea", apuntó.

Maduro afirmó que Venezuela "está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión".

Además refirió que en Venezuela se adelantan investigaciones sobre el presunto ataque de Estados Unidos contra una lancha en aguas del mar Caribe en días pasados y señaló que el propio presidente Donald Trump debería ordenar una investigación.

Esa investigación, en Venezuela, está en curso. Yo espero que esa investigación culmine para poder dar los resultados. Y tengo entendido también que en el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de senadores y congresistas han pedido los datos del ataque", dijo.

Añadió que el video sobre el incidente fue publicado por el mandatario norteamericano sin verificar los datos.

Sobre las declaraciones de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, que, según Maduro, amenazó con autorizar ataques contra Venezuela, el gobernante expresó: "Nunca un gobernante de Trinidad y Tobago se había atrevido a amenazar a Venezuela".