Recaudación fiscal del Seniat supera los 161 mil millones de bolívares en octubre

El organismo tributario detalló que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo como la principal fuente de ingresos del mes. Entre enero y octubre de 2025, el Seniat reportó ingresos acumulados por 905.303.270.559 bolívares, equivalentes a 3.872 millones de dólares.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que la recaudación fiscal correspondiente a octubre de 2025 ascendió a 161.523.259.970 bolívares, monto equivalente a 721 millones de dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al lunes 3 de noviembre.

El organismo tributario detalló que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo como la principal fuente de ingresos del mes, con 67.952 millones de bolívares (US$290,5 millones). Le siguieron el Impuesto Sobre la Renta (Islr), con 23.916 millones de bolívares ($102,2 millones), y las rentas aduaneras, que aportaron 51.503 millones de bolívares ($220,1 millones).

Otros tributos internos, como los aplicados a cigarrillos, licores, sucesiones y sanciones administrativas, completaron el total recaudado durante el período.

Entre enero y octubre de 2025, el Seniat reportó ingresos acumulados por 905.303.270.559 bolívares, equivalentes a 3.872 millones de dólares, cifra que, según la institución, refleja el resultado de los controles fiscales y del fortalecimiento de la cultura tributaria en el país.

El superintendente nacional, José David Cabello Rondón, subrayó que los recursos captados se orientan al financiamiento de programas sociales y proyectos de inversión pública promovidos por el Ejecutivo nacional, en el marco de las políticas de desarrollo económico.

