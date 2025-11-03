Recaudación fiscal del Seniat supera los 161 mil millones de bolívares en octubre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que la recaudación fiscal correspondiente a octubre de 2025 ascendió a 161.523.259.970 bolívares, monto equivalente a 721 millones de dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al lunes 3 de noviembre.

El organismo tributario detalló que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo como la principal fuente de ingresos del mes, con 67.952 millones de bolívares (US$290,5 millones). Le siguieron el Impuesto Sobre la Renta (Islr), con 23.916 millones de bolívares ($102,2 millones), y las rentas aduaneras, que aportaron 51.503 millones de bolívares ($220,1 millones).

Otros tributos internos, como los aplicados a cigarrillos, licores, sucesiones y sanciones administrativas, completaron el total recaudado durante el período.

Entre enero y octubre de 2025, el Seniat reportó ingresos acumulados por 905.303.270.559 bolívares, equivalentes a 3.872 millones de dólares, cifra que, según la institución, refleja el resultado de los controles fiscales y del fortalecimiento de la cultura tributaria en el país.

El superintendente nacional, José David Cabello Rondón, subrayó que los recursos captados se orientan al financiamiento de programas sociales y proyectos de inversión pública promovidos por el Ejecutivo nacional, en el marco de las políticas de desarrollo económico.