Ramos Allup afirma que no quiere "guerra" ni "invasiones" en Venezuela

Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática (AD) en resistencia, aprovechó el 84º aniversario de la tolda blanca para reiterar su llamado a la paz en Venezuela y subrayar la necesidad de mantener la atención en los asuntos internos del país.

En declaraciones a los medios, el dirigente se refirió a la presencia de buques en el mar Caribe, asegurando que no cree que se produzca una "invasión".

Ninguna situación debe descentralizarnos de la atención de nuestro problema interno. Yo no creo en invasiones extranjeras porque los propios norteamericanos han dicho que su presencia en el Caribe es para combatir el narcotráfico. Y el propio gobierno venezolano ha dicho que hay que combatir el narcotráfico. A mí me parece muy bien", señaló, citado por el medio AlbertoNews.

Ramos Allup también se pronunció sobre el alistamiento en la Milicia, recordando que, según su evaluación, el "80 % de los venezolanos no apoya" al chavismo, lo que hace improbable que la población se sume al llamado a "combatir" a Estados Unidos.

Es muy difícil que un 70 % que está en desacuerdo con el Gobierno se afilie y salga a decir: ‘Estoy dispuesto a que me maten por un tipo que no respaldo’. El régimen actual, que es el que debería estar más interesado en que aquí no haya conflicto, es incapaz de llegar a acuerdos mínimos. Nosotros no queremos guerra, no queremos invasiones, sanciones, lo que queremos es paz. ¿Pero cómo se construye la paz si una de las partes que está comprometida a no lograr la paz? Hay que seguir insistiendo, porque la paz no se va a imponer porque una parte quiera y la otra no", enfatizó.

El dirigente opositor reafirmó su compromiso con la libertad y el futuro de Venezuela, y aseguró que la tolda blanca seguirá luchando hasta alcanzar una "verdadera democracia" en el país.