PUD y CEV exigen liberación de presos políticos ante canonización de santos venezolanos

En el marco de la próxima canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) renovó su exigencia al Estado venezolano para que libere a todos los presos políticos en el país. A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), la coalición opositora destacó la necesidad de que estos ciudadanos puedan reencontrarse con sus familias.

La PUD denunció que actualmente existen 841 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, muchas de ellas tras haber participado en actividades opositoras o manifestado su rechazo a la situación del país. En su pronunciamiento, subrayaron que “hacer política no es un crimen” y llamaron al respeto de los derechos fundamentales de cada detenido.

Esta solicitud se suma a la hecha días atrás por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que también instó al gobierno a otorgar medidas de gracia que permitan la excarcelación de quienes consideran injustamente encarcelados. La Iglesia católica venezolana consideró que la canonización de las dos figuras religiosas representa una oportunidad para promover la reconciliación nacional.

En un comunicado oficial, la CEV sostuvo que una decisión de este tipo podría contribuir a generar un ambiente de paz y alivio tanto para las familias de los detenidos como para la sociedad en general. Además, aprovechó la ocasión para recordar la urgencia de atender otras problemáticas, como el deterioro del sistema de salud y la necesidad de condiciones laborales más dignas para los trabajadores del sector público, especialmente los docentes.

La institución eclesiástica vinculó estas peticiones con el legado de los futuros santos venezolanos, destacando que tanto Hernández como Rendiles dedicaron sus vidas al servicio del prójimo, la medicina y la educación. Por ello, instaron al Estado a tomar acciones concretas en homenaje a su obra.

La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles está prevista para el próximo 19 de octubre, un evento histórico que marcará la santificación de los primeros venezolanos elevados a los altares de la Iglesia católica.