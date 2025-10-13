Provea denuncia la falta de una “investigación independiente” sobre muerte de Baduel

A cuatro años de su muerte, aún no se ha realizado una "investigación independiente" sobre el fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel, ocurrido el pasado 12 de octubre de 2021, denunció Provea.

El militar, exministro del gobierno de Hugo Chávez, pasó de ocupar altos cargos a convertirse en preso político durante años. Fue sometido a una cirugía clandestina en contra de su voluntad y la de su familia, un procedimiento que marcó sus últimos meses de vida, destacó la ONG a través de sus redes sociales.

La operación se realizó fuera del hospital, en un quirófano improvisado dentro de una carpa, muy cerca de un basurero. De nada sirvió que Raúl pidiera explicaciones o se resistiera… Quedó a merced de esos médicos, en quienes evidentemente no confiaba”, recordó Cruz María de Baduel, esposa del general.

Nunca recibieron un informe médico sobre la intervención, añadió Provea.

Según relataron familiares y abogados, tras la operación, Baduel fue trasladado de inmediato a La Tumba, la sede del Sebin en Plaza Venezuela:

No lo mantuvieron bajo observación por un tiempo prudencial. Ni siquiera les importó que sufriera mucho dolor. Ya al mediodía del 23 de diciembre estaba de regreso en la misma celda. No le suministraron analgésicos ni lo necesario para que pudiera atender sus propias curas”, contó Andreína Baduel, una de sus hijas, que continúa luchando por justicia y por la liberación de su hermano Josnars Baduel, también preso político, condenado a 30 años y sometido a aislamiento.

Ambos casos han sido denunciados ante la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, indica Provea.