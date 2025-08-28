Provea alerta sobre posibles abusos por militarización de la frontera colombo-venezolana

La ONG Provea advirtió este miércoles que el despliegue de 15.000 efectivos militares y policiales en la frontera con Colombia, anunciado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, podría derivar en nuevas violaciones de derechos humanos contra las comunidades fronterizas.

El operativo forma parte de la “Operación Relámpago del Catatumbo”, una estrategia militar destinada a reforzar la seguridad territorial ante lo que el gobierno venezolano considera “amenazas externas”, en medio de tensiones con Estados Unidos por la presencia de buques de su Armada en aguas cercanas.

Provea recordó que operativos previos, como el propio “Relámpago del Catatumbo” y el “Escudo Bolivariano”, no solo no redujeron la presencia de grupos irregulares, sino que incrementaron los abusos contra los pobladores. La ONG denunció que estas acciones privilegian un enfoque militar-policial sobre la atención social y el desarrollo institucional en regiones históricamente desasistidas.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y la soberanía, pero en el pasado este tipo de despliegues han derivado en torturas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y asesinatos”, advirtió la organización.

Provea citó como antecedente el estado de excepción decretado en 2015, que afectó a 26 municipios en cuatro estados fronterizos. Entonces, según la ONG, se criminalizó a centenares de pobladores, acusándolos de “bachaqueros” o “traidores a la patria”, mientras los abusos contra comunidades indígenas Wayúu y Añú se multiplicaron.

La organización documentó denuncias contra funcionarios de la Brigada 13 de Infantería Motorizada del Ejército, señalados por 19 presuntos asesinatos, torturas, tratos crueles, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales en la zona de Paraguaipoa, estado Zulia.

Asimismo, Provea recordó que en Táchira las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), respaldadas por los decretos de excepción, provocaron en 2015 el desplazamiento forzoso de más de 20.000 personas hacia Colombia.

La ONG cuestionó que, pese a la presencia de grupos guerrilleros colombianos en territorio venezolano, estos no fueron mencionados en los decretos de excepción de 2015, lo que, a su juicio, refleja una política de control poblacional más que de seguridad real.

Finalmente, Provea alertó que la nueva militarización ocurre en un contexto de restricción de derechos y ausencia de instituciones democráticas, advirtiendo que podría profundizar la re-victimización de comunidades ya afectadas por anteriores operativos.