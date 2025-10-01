Provea alerta que “los estados de excepción se extendieron los últimos 10 años” en Venezuela

La ONG Provea alertó sobre “el uso crónico del estado de excepción” en Venezuela, luego de que el gobierno anunciara un decreto de conmoción externa ante la “amenaza” que, asegura, representa el despliegue militar en el mar Caribe por parte de Estados Unidos.

A través de su cuenta en X, la organización señaló: “El abuso crónico de la figura de estados de excepción se ha extendido a lo largo de los últimos 10 años, convirtiendo la excepcionalidad en cotidianidad para afianzar el control social sobre la población”.

Provea recordó que, en 2015, el Ejecutivo venezolano promulgó ocho estados de excepción que afectaron a 26 municipios de cuatro estados fronterizos, ante lo que calificó como la presencia de “paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción”, citó El Nacional.

Según la ONG, esto derivó en la criminalización y estigmatización de cientos de habitantes fronterizos, a quienes se acusó de ser “bachaqueros (revendedores de productos básicos), contrabandistas y traidores a la patria”.

En este contexto, la organización mencionó que militares fueron acusados de la presunta comisión de más de 19 asesinatos de indígenas, así como de decenas de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el estado Zulia. Señaló que en Táchira se produjo el desplazamiento forzoso hacia Colombia de más de 20 mil personas que huían de la violencia.

A partir de mayo de 2016, Venezuela fue sometida a un “estado de excepción y emergencia económica” que, de acuerdo con Provea, fue prorrogado de manera continua e inconstitucional. Esta medida, según la organización, usurpó las funciones del Parlamento -entonces controlado por la oposición- y creó una “legalidad” paralela a la Constitución.

Provea también indicó que en septiembre de 2018 se prorrogó el estado de emergencia económica, y que en marzo de 2020, durante la pandemia de covid-19, se declaró un estado de alarma en el país.

La ONG también expuso que ninguno de los decretos de estado de excepción dictados durante el gobierno de Maduro ha cumplido con los principios de proporcionalidad y temporalidad establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.