“Pretenden que los defiendas mientras ellos se esconden”, advierte MCM e insta a "desobedecer" a Maduro

En medio de nuevas tensiones entre Caracas y Washington, la líder opositora venezolana María Corina Machado reiteró su llamado a la ciudadanía a “desobedecer” al dictador Nicolás Maduro, luego de que el gobierno convocara a una jornada de alistamiento de “fuerzas milicianas” durante el fin de semana.

“Hoy, nuevamente, desobedece; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden", expresó Machado en redes sociales.

La dirigente sostuvo que el país presencia los últimos gestos de una “tiranía que termina como empezó: con mentira, chantaje, odio y violencia”. Agregó que la dignidad del pueblo venezolano resiste frente a intentos de intimidación y acusó al chavismo de saqueo, separación de familias y violaciones de derechos humanos.

En su mensaje también se dirigió a empleados públicos, militares, jueces y trabajadores, insistiendo en que el futuro traerá unidad y respeto. “No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí”, escribió, vinculando el vacío en las plazas con un cambio en curso.

La convocatoria del gobierno surgió luego del despliegue de buques estadounidenses en el mar Caribe, destinados a reforzar operaciones contra el "narcotráfico". Maduro defendió el llamado al “Plan Nacional de Soberanía y Paz”, afirmando que era “necesario y oportuno”. Washington, en paralelo, reafirmó su disposición a “usar todo su poder” para enfrentar el flujo de drogas hacia su territorio.