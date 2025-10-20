Presidente electo de Bolivia a María Corina: “Tenemos la voluntad de sumarnos por Venezuela”

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, conversó a través de una videollamada con la opositora María Corina Machado, momento que quedó documentado para redes sociales donde, además de saludarla, le expresó sus felicitaciones por ganar el Premio Nobel de la Paz.

“Primero, felicidades por ese golazo de media cancha, porque nos has dignificado a todos los suramericanos y a la democracia mundial, esto nos fortalece en todos el espíritu de lucha”, dijo el mandatario a Machado.

En la misma línea, le manifestó su respaldo por la causa democrática en Venezuela. “Yo viví exiliado en Venezuela como año y medio, Venezuela fue mi casa, así que quiero agradecerte (…) Tenemos la voluntad de sumarnos a la lucha por la democracia en Venezuela, aquí estamos para sumarnos por Venezuela”, agregó.

A esto, María Corina respondió: “Créeme que estamos cerca, yo te voy a recibir a ti especialmente en una Venezuela libre”.

Más temprano, Edmundo González Urrutia también felicitó a Paz por su victoria en las elecciones presidenciales bolivianas, al tiempo que consideró que este triunfo expresa una “voluntad de cambio” en el país andino. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también felicitó a Paz por su triunfo.

Paz, senador opositor, ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia, al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de veinte años de Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró el expresidente Evo Morales, aliado del chavismo.