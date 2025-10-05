Plataforma Unitaria respalda campaña por la liberación de presos políticos en vísperas de canonización

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) anunció su apoyo oficial a la iniciativa #CanonizaciónSinPresosPolíticos, una campaña impulsada por familiares de detenidos por motivos políticos y respaldada por organizaciones civiles y religiosas en todo el país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, representantes de los principales partidos opositores, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Copei, La Causa R y Primero Justicia, expresaron su solidaridad con las víctimas de persecución y exigieron la liberación de más de 800 venezolanos que permanecen privados de libertad por razones políticas.

El secretario ejecutivo de la PUD y presidente de Copei, Roberto Enríquez, resaltó que este llamado se enmarca en un momento de esperanza y reconciliación. “Venezuela vive días de fe y unidad con la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, pero también de reflexión sobre quienes aún sufren injustamente tras las rejas”, expresó.

La coalición opositora insistió en que la canonización de los primeros santos venezolanos debe convertirse en un símbolo de reencuentro nacional y perdón, e instó al gobierno a aprovechar este contexto para dar pasos concretos hacia la libertad de los presos políticos.

Según la PUD, la campaña busca no solo visibilizar los casos de detención arbitraria, sino también promover la acción ciudadana y la presión internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Con este pronunciamiento, la oposición venezolana busca unir fe y acción política en una misma causa: la liberación de todos los detenidos por pensar diferente en el país.