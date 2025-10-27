Piden al TSJ revocar nacionalidad de María Corina y una veintena de opositores

Luego de efectuarse la solicitud del presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la eliminación de la nacionalidad del opositor exiliado Leopoldo López, este lunes entró una nueva petición contra una extensa lista de figuras antichavismo, entre ellas, María Corina Machado.

Luis Ratti fue el rostro de la misiva. A través de redes sociales, mostró el documento frente a la sede del TSJ anunciando que solicitaría la anulación de la nacionalidad venezolana para la ganadora del Premio Nobel de la Paz y para otros 24 activistas y dirigentes.

"Hoy nos encontramos en el TSJ, como lo anunciamos, ya acabamos de salir, hoy no solo informamos, sino que iniciamos un proceso para solicitar la revocatoria de la nacionalidad, la ciudadanía de María Corina Machado”, dijo Ratti en un video grabado desde las afueras del organismo judicial.

La solicitud incluye una lista de 25 personas, entre las que figuran Edmundo González, Magali Meda, Eduardo Menoni, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Juan Guaidó, Julio Borges, Antonio Ledezma, Daniel Di Martino, Dinora Figuera, Iván Simonovis, Emmanuel Rincón, Orlando Avendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Norbey Marín, Wender Enrique Villalobos, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Claudia Macero, Miguel Ángel Rodríguez y el Barba KM88.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Ratti introduce un oficio al TSJ en contra de María Corina Machado. En el pasado 2023, en el contexto de las elecciones primarias para las presidenciales de 2024, el político pidió ante el tribunal la inhabilitación política de la dirigente, la cual fue aprobada.