Petro exige liberación de Enrique Márquez y presos políticos en cárceles de Venezuela

El mandatario pidió la liberación de decenas de colombianos presos en Venezuela. Además, advirtió que la justicia no puede ejercerse desde el poder. Organizaciones de Ddhh denuncian que existen más de 900 presos políticos actualmente
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este martes la liberación del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, quien acumula ocho meses de detención, así como de “decenas de colombianos” encarcelados en Venezuela bajo razones políticas.

A través de su cuenta en X, Petro afirmó: “No se podrá defender a Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”.

El mandatario subrayó que la unidad nacional y el diálogo son condiciones necesarias para que Venezuela pueda enfrentar sus tensiones con Estados Unidos.

Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”, agregó el jefe de Estado colombiano.

Según organizaciones de derechos humanos, en la actualidad existen más de 900 presos políticos en el país, además de un centenar de rehenes extranjeros o con doble nacionalidad.

